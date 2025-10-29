Samanyolu Haber /Ekonomi / Fed faiz kararını açıkladı: 25 baz puan indirdi /29 Ekim 2025 22:04

Fed faiz kararını açıkladı: 25 baz puan indirdi

Fed faiz oranlarını beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Çarşamba günü politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. bu yıl içinde ikinci kez faiz indirimi kararı aldı.

Fed’in açıklamasında, ekonomik faaliyetlerin genel olarak büyümesini sürdürdüğü, ancak istihdam artışının yavaşladığı ve enflasyonun yeniden yükselişe geçtiği belirtildi.

Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, TSİ 21.30’da düzenleyeceği basın toplantısında faiz indiriminin gerekçelerini ve bankanın önümüzdeki döneme ilişkin para politikası yönlendirmesini değerlendirecek.

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti.

Fed, mart, mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki toplantılarında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

Eylül ayında yılın ilk faiz indirimine giden Fed, politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümetin kapanması sonucu ekonomik veri takvimi aksadığı için Banka, bu toplantısını sınırlı verilerle gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Veri akışındaki bu aksama nedeniyle istihdam gibi kritik göstergeler açıklanamazken, gecikmeli yayımlanan enflasyon raporu, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3 artarak beklentilerin altında kaldığını ortaya koydu.
22:07:40