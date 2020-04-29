Samanyolu Haber /Ekonomi / Fed faiz kararını açıkladı /29 Nisan 2020 22:24

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) beklenen kararını açıkladı. Buna göre Fed tarafından politika faizi yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığında bırakılmış oldu.

SHABER3.COM

ABD Merkez Bankası (Fed), dün başlayan Açık Piyasa Komitesi toplantılarının ardından faiz oranında bir değişikliğe gitmediğini açıkladı ve politika faizini yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığında sabit bıraktı.

Koronavirüsün etkilerini azaltmak için geçtiğimiz ay iki kez ve toplamda 150 baz puan indirim yapmasının ardından Fed'in bu ay faizlerde bir değişiklik yapması beklenmiyordu.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, saat 21:30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Mart ayında iki faiz indirimine gitmişti

Fed, koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi mart ayında iki kez faiz indirimine gitmişti. Fed, ilk olarak 3 Mart tarihinde politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmişti. Ardından 16 Mart'ta 100 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 0-0,25 aralığına indirmişti.
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