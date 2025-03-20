Fed faiz kararını açıkladı: Piyasaların kritik sınavı

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2025 yılı için 2 faiz indirimi ihtimalinin sürdüğünü belirtti. İş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini ifade eden Fed, enflasyonun halen yüksek olduğunu ancak dengelenme sürecinin sürdüğünü vurguladı.



Ekonomik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden banka, 2024 yılı için büyüme beklentisini %2,1’den %1,7’ye çekti. 2025 ve 2027 için de daha düşük büyüme oranları öngörüldü. Enflasyon tahminleri ise yükseltilerek, çekirdek enflasyonun 2025 yılı için %2,8 olacağı öngörüldü.



Fed, bilanço küçültme hızını da düşürerek, hazine tahvillerinin aylık itfa üst sınırını 25 milyar dolardan 5 milyar dolara indirileceğini açıkladı. Uzun vadeli faiz beklentileri ise %3 seviyesinde sabit tutuldu.