Samanyolu Haber /Dünya / Fed kritik faiz kararını açıkladı /22 Mart 2023 21:38

Fed kritik faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti. Fed Başkanı Powell'ın Türkiye saati ile 21.30'da açıklama yapması bekleniyor.

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ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın kilitlendiği faiz kararını açıkladı. FOMC, beklentiler dahilinde politika faizinde 25 baz puan artırıma gitti ve faizi yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Böylelikle Fed, aralıksız 9. kez faiz artırırken, faizi 16 yılın zirvesine çıkarmış oldu. Bankacılık krizi sonrası Fed'in nasıl bir aksiyon alacağı merak ediliyordu.

Fed Başkanı Powell, Türkiye saati ile (TSİ) 21.30'da bankacılık krizi ve para politikasına ilişkin mesajlari izlenecek.

FOMC'DEN GÜVERCİN MESAJ
Faiz toplantısı sonrası açıklama şöyle: 

"Son göstergeler, harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ediyor. İstihdam kazanımları son aylarda arttı ve sağlam bir hızla ilerliyor; işsizlik oranı düşük kaldı. Enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor.

ABD bankacılık sistemi sağlam ve dayanıklıdır. Son gelişmelerin hane halkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarıyla sonuçlanması ve ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir. Bu etkilerin boyutu belirsizdir. Komite, enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam etmektedir.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre komite, uzun vadede yüzde 2 oranında maksimum istihdam ve enflasyon elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefleri desteklemek için Komite, federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 4-3/4 ila yüzde 5'e yükseltmeye karar verdi. Komite, gelen bilgileri yakından izleyecek ve para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirecektir. Komite, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye döndürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmek için bazı ilave politika sıkılaştırmalarının uygun olabileceğini tahmin etmektedir. Kurul, hedef aralıkta bundan sonraki artışların boyutunu belirlerken para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının iktisadi faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeleri, ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacaktır. Ayrıca Komite, daha önce duyurulan planlarında açıklandığı gibi, Hazine menkul kıymetleri ve kurum borcu ve kurum ipoteğine dayalı menkul kıymetlerdeki varlıklarını azaltmaya devam edecektir. Komite, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda kararlıdır.

Komite, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüme yansımalarını izlemeye devam edecektir. Komite'nin hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, Komite para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Komite'nin değerlendirmeleri, işgücü piyasası koşullarına ilişkin okumalar, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki bilgileri dikkate alacaktır."


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