FED, Türkiye'nin swap talebini neden reddetti?

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Türkiye'ye swap hattı açmamasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'na (TCMB) müdahale etmesinin etkili olduğunu iddia etti.





“Görünen o ki, Türkiye Merkez Bankası'nın işleyişine Erdoğan'ın karışmasına izin vererek, Fed'in güçlü para politikası şartına uymadı.” ifadelerine yer verilen haberde, aralarında Brezilya, Meksika, Güney Kore ve Singapur'un da bulunduğu 14 ülkenin merkez bankasıyla geçici swap anlaşması yapıldığına işaret edildi.





Haberde, “Ancak Fed, Türkiye, Güney Afrika ve Nijerya gibi ağır dolar kaynaklı mali ihtiyaçları bulunan ülkelere hatlarını kapatarak onları açıkta bıraktı.” denildi.





ABD Dış İlişkiler Konseyi Uluslararası Ekonomi Kıdemli Üyesi Brad Setser, Fed'in swap planlarının Türkiye, Güney Afrika ve Lübnan gibi ülkelere yardımcı olmadığını belirterek, bunun bu ülkeleri sahip olmadıkları seçenekleri aramaya ittiğini söyledi.





YÜKLÜ BORÇ ÖDEMESİ





Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, Türkiye bu yıl 22,7 milyar dolarlık devlet ve şirket tahvili ile dış borç ödemesi sebebiyle en çok zorlanacak gelişmekte olan ülkelerin başında geliyor.







Türkiye'yi 20,8 milyar dolarla Arjantin, 16,7 milyar dolarla Endonezya, 8,4 milyar dolarla Nijerya, 8,3 milyar dolarla Güney Afrika ve 6,9 milyar dolarla da Kolombiya izliyor.





KISA VADELİ BORCUN DÖNDÜRÜLMESİ ZOR





Ekonomist Dr. Murat Kubilay, şark kurnazlığı ile yabancı yatırımcıları atlatabileceğini düşünen ekonomi yönetiminin, 6-18 ay içinde yıllarca bindiği dalı kestiğini anlayacağını söyledi.





Kubilay, “Kısa vadeli dış borcun geri ödenmesi mümkün gözükmezken, borcun borçla döndürülmesinin maliyeti de yükseliyor. Türkiye'nin dış finansmana dayalı büyüme stratejisi ile maceracı dış politikası nihayetinde duvara tosluyor.” dedi.





Bazı ülkelere, ABD Hazine tahvili teminatlı repo imkanı ile arka kapının açık bırakıldığını belirten Kubilay, “Ancak Halkbank davası ve S-400 yaptırımları sonucu MB'nin, bu tahvilleri rezervinden çıkarıp 2,3 milyar dolara indirmesi sebebiyle bu kapıdan da geçmesi mümkün değil." diye konuştu.





"KAPALI KAPILAR ARDINDA TAVİZ VERİLEBİLİR"





"Geriye 2019'daki CAATSA yaptırımlarının Trump-Erdoğan arasındaki gizli görüşmeler neticesinde gündemden düşürülmesi gibi dış politika hamleleri kalıyor." diyen Kubilay, "Yani ya Türkiye kapalı kapılar ardında ABD lehine tavizler verecek ya da Fed dışında kanal arayacak.” ifadelerini kullandı.