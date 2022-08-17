FED tutanakları: Enflasyon düşene kadar faiz artışı sürecek

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, ülkede enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğini ve faiz artışlarının hızının gelen verilere bağlı olacağını ortaya koydu.







Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğini gösterdi. Tutanaklarda, iş gücü piyasasının gücünün, ekonomik faaliyete ilişkin mevcut gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerinin gösterdiğinden daha güçlü olabileceği ve bunun GSYH verisinde yukarı yönlü bir revizyon olasılığını artırdığına dikkat çekildi.





Fed yetkililerinin enflasyon baskılarının azaldığına dair bugüne kadar çok az kanıt olduğu konusunda hemfikir olduğuna işaret edilen tutanaklarda, arz darboğazlarının fiyat baskılarına katkıda bulunmaya devam ettiği kaydedildi. Tutanaklarda, toplam talepteki yavaşlamanın enflasyon baskılarını azaltmada önemli bir rol oynayacağına dikkat çekildi.





Faiz oranında süren artışların uygun olacağının öngörülmeye devam edildiği aktarılan tutanaklarda, şu ifadelere yer verildi; “Enflasyonun Komite’nin hedefinin oldukça üzerinde kalmasıyla, yetkililer, Komite’nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini yerine getirmek için kısıtlayıcı bir politika duruşuna geçmenin gerekli olduğu kanaatine vardılar. Yetkililer, para politikası duruşu daha da sıkılaştıkça, kümülatif politika ayarlamalarının ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirirken, faiz artışlarının hızını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını kararlaştırdılar.”





Fed’in bir sonraki FOMC toplantısının 20-21 Eylül’de yapılması planlanıyor.