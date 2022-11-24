Fed tutanakları: Faiz artışı yavaşlayabilir

FED, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 1-2 Kasım’da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, faiz artırım hızının gelecek toplantılarda yavaşlayabileceğini ortaya koydu.





Tutanaklarda, ABD ekonomisinin gelecek yıl içinde resesyona girme ihtimalinin de ana senaryo olmayı sürdürdüğüne işaret edildi.





Tutanaklarda, “Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti” denildi. Bazı yetkililerin faizleri hızlı artırmaktan kaynaklanan risklere dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai faiz oranı hakkında kararsız olduklarına dikkat çekilirken oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde olabileceği kaydedildi.





Yetkililerin para politikasının gecikmeli etkisi hakkında hemfikir oldukları ifade edilirken, buna karşın enflasyon baskısının azaldığına ilişkin henüz yeterli veriye sahip olunmadığına vurgu yapıldı.









FED’in bir sonraki FOMC toplantısının 13-14 Aralık’ta yapılması planlanıyor.