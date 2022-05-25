Fed tutanaklarında yer alan yeni detay

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda faiz oranında 50 baz puanlık artışı uygun bulduğunu ortaya koydu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda faiz oranında 50 baz puanlık artışı uygun bulduğunu ortaya koydu.





Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 3-4 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.





Politika faizinin 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, Fed'in faiz artırımında agresif olacağını gösterdi.





Enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunduğu vurgulandı





Yetkililerin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduklarına işaret edilen tutanaklarda, bu risklerin yukarı yönlü olduğu konusunda hemfikir olunduğu kaydedildi.





Tutanaklarda, yetkililerin enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlar da dahil olmak üzere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmelerin kısa vadeli enflasyon baskılarını artırdığını kaydettiği belirtildi.





Çin'deki Kovid-19 salgını ile ilgili karantinaların da fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdığına işaret edilen tutanaklarda, para politikasının uygun şekilde sıkılaştırılması ve arz kısıtlarının nihai olarak hafiflemesiyle birlikte, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin enflasyonun bankanın uzun vadeli hedefi ile tutarlı seviyelere dönmesini destekleyeceği vurgulandı.





Tutanaklarda, Fed yetkililerinin bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide yaşanan küçülmenin sonraki büyümeye ilişkin 'küçük bir sinyal' içerdiği görüşünde olduğu ve ekonominin ikinci çeyrekte 'sağlam' bir şekilde büyümesini bekledikleri aktarıldı.