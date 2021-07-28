Samanyolu Haber /Ekonomi / Fed faiz kararını açıkladı /28 Temmuz 2021 21:45

Fed faiz kararını açıkladı

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Temmuz ayı toplantısı sonrasındaki açıklamada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mevcut faiz oranında bir değişikliğe gitmediği belirtildi.

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ABD Merkez Bankası (Fed), uluslararası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, federal fonlama faizinde değişiklik yapmadı.

ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Temmuz ayı toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Fed, uluslararası piyasaların merak beklediği faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde beklentiler dahilinde değişikliğe gitmedi ve faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında tuttu.

Öte yandan Fed, Haziran toplantısında da faizi sabit tutmuştu. Yalnız 2023 yılının sonuna kadar iki artış olabileceği sinyalini vermişti. 
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