Fed'den 28 yıl sonra rekor faiz artışı gelecek mi?

MEDYAN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ 50 BAZ PUAN





YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 3,5





DOLAR ENDEKSİ ZİRVEDE





AVRUPA'DA TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİYOR





Duvar'ıngöre, Küresel piyasalarda, para politikalarına ilişkin artan belirsizlikler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde fiyatlamaları zorlaştırıyor. ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyonun yüzde 8,6'yla beklentileri aşması piyasaları karıştırmaya devam ederken, ülke ekonomisinin resesyona gireceği endişesi güçleniyor.Fed'in bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda 75 baz puanlık artış öne çıksa da, birçok banka yetkilisinin daha önce bu adıma karşı yaptığı keskin açıklamalar fiyatlamaları zorlaştırıyor. Öte yandan, birçok kurumun gerçekleştirdiği anketlerde ekonomistlerin medyan faiz artışı beklentisinin de hala 50 baz puanda olması dikkati çekiyor.Buna göre, Fed'in 75 baz puanlık faiz artışı ile devamında nispeten güvercin açıklamalar yapma ihtimali bulunduğu gibi, 75 baz puanlık artışın sözle yönlendirmesi yapılmadığı için 50 baz puanlık faiz artışı ve çok daha şahin bir duruş sergileme ihtimali de bulunuyor.AA'nın haberine göre para piyasalarında yılın geri kalanındaki toplantıların en az birinde daha 75 baz puanlık faiz artışına gidileceği fiyatlanırken, yıl sonu Fed'in politika faizinin yüzde 3,50'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.Söz konusu fiyatlamalarla tahvil piyasalarında satış baskısı dün de devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,50'yle son 11 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 3,44 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin 3, 5, 10 ve 30 yıllık tahvillerinde tersine dönen getiri eğrisi de bu eğilimini sürdürüyor.Artan dolar talebiyle son 20 yılın en yükseği olan 105,6 seviyesine çıkan dolar endeksi de 105'in hemen üzerinde kalmaya devam ederken, altının ons fiyatı yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların etkisiyle dün, son 1 ayın en düşük seviyesi olan 1.805 dolara gerilemesinin ardından 1.810 dolarda seyrediyor.Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,50 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.Avrupa'da enflasyon yavaşlama emareleri göstermezken, tahvil faizleri de üst üste beş gündür yükselmeye devam ediyor.Almanya'da yıllık enflasyon, mayısta 7,9 artarak ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,75'le son sekiz yılın zirvesine çıktı.Almanya tahvil faizlerindeki yükseliş bölge ülkelerinin tahvil piyasalarında da satış baskısını güçlendirirken, bölgenin en borçlu ülkelerinden olan İtalya'nın 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 4,17'ye çıkması bölge açısından risk algısını artırmaya devam ediyor. (EKONOMİ SERVİSİ)