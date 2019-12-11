FED'den faiz rakamları konusunda yeni bir açıklama geldi

ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz karını açıkladı. Buna göre Fed, faizleri değiştirmeyerek 1.75-1.50 seviyesinde sabit bıraktı.
Fed yılın son toplantısında beklendiği gibi faiz oranında değişiklik yapmadı. Kurum faizleri yüzde 1.75-1.50 aralığında bıraktı. Fed metninden, ‘görünüme ilişkin belirsizlikler’ ifadelerini çıkardı.
Kurum, 30 Ekim 2019’da gerçekleştirdiği toplantıda faizleri 25 baz puan indirmişti. Fed’in faiz kararını açıklamasının ardından dolarda önemli bir hareketlilik yaşanmadı.