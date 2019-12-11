Samanyolu Haber /Ekonomi / FED'den faiz rakamları konusunda yeni bir açıklama geldi /11 Aralık 2019 22:32

FED'den faiz rakamları konusunda yeni bir açıklama geldi

ABD Merkez Bankası'ndan faiz konusunda yeni bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz karını açıkladı. Buna göre Fed, faizleri değiştirmeyerek 1.75-1.50 seviyesinde sabit bıraktı.

Fed yılın son toplantısında beklendiği gibi faiz oranında değişiklik yapmadı. Kurum faizleri yüzde 1.75-1.50 aralığında bıraktı. Fed metninden, ‘görünüme ilişkin belirsizlikler’ ifadelerini çıkardı.

Kurum, 30 Ekim 2019’da gerçekleştirdiği toplantıda faizleri 25 baz puan indirmişti. Fed’in faiz kararını açıklamasının ardından dolarda önemli bir hareketlilik yaşanmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FED'den faiz rakamları konusunda yeni bir açıklama geldi Sonraki Haber >>

THY'de damacana müdürlüğü var!

THY'de damacana müdürlüğü var!

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Avukatlardan videolu çıkış

Avukatlardan videolu çıkış

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:30:09