Samanyolu Haber /Ekonomi / FED'den kripto para çağrısı /09 Temmuz 2022 11:59

FED'den kripto para çağrısı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, kripto para piyasasının finansal istikrar riskleri oluşturacak kadar büyümeden sağlam bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

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Brainard, İngiltere Merkez Bankasının düzenlediği bir konferansta kripto varlıklar ve merkezi olmayan finansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son oynaklıkların kripto finansal sisteminde ciddi kırılganlıkları ortaya çıkardığına işaret eden Brainard, kripto finansal sisteminin geleneksel finanstan aşina olunan risklere karşı duyarlı hale geldiğini belirtti.

"SAĞLAM BİR ŞEKİLDE DÜZENLENMELİ"

Brainard, "Kripto ekosistemi, daha geniş finansal sistemin istikrarı için risk oluşturabilecek kadar büyük veya birbirine bağlı hale gelmeden önce, kripto finansal sisteminin sağlam bir şekilde düzenlenmesi için temellerin şimdi oluşturulması önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"BİRLİKTE ÇALIŞILMALI"

Güçlü düzenlemelerin yatırımcıların dirençli bir dijital yerel finansal altyapı oluşturmasına yardımcı olacağını belirten Brainard, düzenleyicilerin istikrarlı bir finansal sistemin sürdürülmesi ve mevzuattan kaçmaya çalışanlara yönelik yurt içinde ve yurt dışında birlikte çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.
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