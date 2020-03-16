Samanyolu Haber /Ekonomi / En kötüsü için hazırlık mı? /16 Mart 2020 00:32

En kötüsü için hazırlık mı?

Amerikan Merkez Bankası (Fed) bugün sürpriz bir karar daha aldı ve politika faizini yüzde 0'a kadar indirdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık tahvil alımı yapacağını duyurdu. 

Koronavirüs salgınının küresel ekonomik krize dönüşmemesi için iki hafta önce acilen toplanan Fed, politika faizini yüzde 1,75'ten yüzde 1,25'e indirmişti. 

Ancak bu indirime rağmen Japonya'dan Amerikan borsasısan kadan bütün piyasalarda hisse senetleri yüzde 10'a yakın değer kaybetmişti. 

BU HAMLE DE ÇÖKÜŞÜ DURDURMAZSA, O ZAMAN NE OLACAK?

Brent petrolün varil fiyatı 1'nci Körfez Savaşı'nın yaşandığı 1991'den bu yana en düşük seviye olan 32 dolara kadar inmişti. 

Fed'in radikal kararını sosyal medyada "Şok" diye yorumlayan iktisatçılar, "En kötüsü için hazırlık yapan Fed'in elinde başka silah kalmadı. Piyasalarda çöküş sürerse bundan sonrası için hakikaten endişelenmeliyiz." uyarısında bulundu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber En kötüsü için hazırlık mı? Sonraki Haber >>

Ahır burası ahır!

Ahır burası ahır!

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Dikkatsiz sürücü patlattı

Dikkatsiz sürücü patlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:47:03