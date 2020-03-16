En kötüsü için hazırlık mı?





Koronavirüs salgınının küresel ekonomik krize dönüşmemesi için iki hafta önce acilen toplanan Fed, politika faizini yüzde 1,75'ten yüzde 1,25'e indirmişti.





Ancak bu indirime rağmen Japonya'dan Amerikan borsasısan kadan bütün piyasalarda hisse senetleri yüzde 10'a yakın değer kaybetmişti.





BU HAMLE DE ÇÖKÜŞÜ DURDURMAZSA, O ZAMAN NE OLACAK?





Brent petrolün varil fiyatı 1'nci Körfez Savaşı'nın yaşandığı 1991'den bu yana en düşük seviye olan 32 dolara kadar inmişti.





Fed'in radikal kararını sosyal medyada "Şok" diye yorumlayan iktisatçılar, "En kötüsü için hazırlık yapan Fed'in elinde başka silah kalmadı. Piyasalarda çöküş sürerse bundan sonrası için hakikaten endişelenmeliyiz." uyarısında bulundu.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık tahvil alımı yapacağını duyurdu.