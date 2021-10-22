FED'den yeni faiz ve tahvil açıklaması

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Cuma günü, Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını yakında azaltmaya başlaması gerektiğini, ancak faiz arttırmak için henüz erken olduğunu söyledi. Powell, buna gerekçe olarak istihdamın hala düşük olmasını ve yüksek enflasyonun önümüzdeki yıl düşme ihtimalini gösterdi.





Powell, bir konferanstan önce yaptığı açıklamada, tahvil alımları konusunda, "Alımları azaltmaya başlamanın zamanının geldiğini düşünüyorum ancak faizleri yükseltmenin zamanı henüz gelmedi. Sabırlı olabilir ve iş piyasasının iyileşmesini bekleyebiliriz" dedi.





Bu görünümün olasılığının yüksek olduğunu kaydeden Powell, beklenenden uzun süredir yüksek seyreden enflasyonun ısrarla tırmanmaya devam etmesi durumunda FED'in müdahale edeceğini sözlerine ekledi.





FED Başkanı, "Politikamız, çeşitli olasılıkları idare etmek için iyi konumlandırılmış durumda" dedi.





Ayda 120 milyar dolarlık hazine tahvili ve konut kredisi destekli tahvil satın alan FED, pandemi nedeniyle başlattığı bu programı kademeli olarak azaltmaya önümüzdeki aydan itibaren başlayabileceğinin sinyalini vermişti.





ABD'de tüketici fiyatları, FED'in hedeflediği yüzde 2'lik oranın iki katından yüksek seyrediyor. Ancak istihdam, pandemi öncesi seviyenin altında kalmaya devam ediyor.





Powell, "Tedarikte sıkıntılar ve enflasyondaki yükselik, büyük olasılıkla daha önceki beklentilerden uzun sürecek ve önümüzdeki yıl da etkilerini hissettirecek. Aynı durum, maaşlar üzerindeki baskı konusunda da geçerli" dedi.





En olası senaryonun enflasyon baskılarının hafiflemesi ve istihdamdaki büyümenin hızlanması olduğunu söyleyen Powell, "Ancak enflasyonun ısrarla yükselmesi riskini görürsek mutlaka elimizdeki aygıtları kullanırız" şeklinde konuştu.





Powell, FED'in şimdilik bekle-gör politikası izleyeceğini kaydetti.





FED Başkanı, "Tahvil alımlarımızı azaltmaya başlamanın zamanı yaklaşsa da faiz oranlarını kullanarak politikamızı sıkılaştırmak için henüz erken. İstihdamda sağlam büyümeye geri döneceğimizi ve tedarikteki sıkıntıların azalacağını tahmin etmek için elimizde yeterli sebep var. Her iki etken de ekonomide randımanı arttırma potansiyeline sahip" dedi.