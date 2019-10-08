Federal mahkemeden Trump için yeni karar

Amerika Birleşik Devletleri'nde Manhattan Federal Mahkemesi, hakkında azil süreci başlatılan Başkan Donald Trump'ın son sekiz yıllık vergi beyanlarını açıklaması kararı aldı. Beyanların Manhattan Başsavcılığı'na iletilmesi istenen kararda, Trump'ın "suç soruşturmaları" üzerinde 'dokunulmazlığı olduğu' yönündeki itirazlarının reddedildiği belirtildi.





tr.euronews.com'da yer alan habere göre Trump'ın dokunulmazlık talebini anayasal değerler ve hükümet yapısı açısından "iğrenç" olarak değerlendiren Federal Hakim Victor Marrero, "Yargının başkanlık dokunulmazlığını yasaların üzerinde görmesinin mümkün olmadığını" açıkladı.





Mahkeme kararı Manhattan Savcısı Cyrus R. Vance'in yürüttüğü bir soruşturma kapsamında alındı. Başkanın cinsel ilişkiye girmiş olabileceği iki kadının konuşmaması için sus payı ödendiği iddialarını araştıran savcı, Trump'ın kişisel vergi beyanlarını görme talebinde bulunmuştu. Trump'ın avukatları ise başkanın dokunulmazlıktan faydalandığını belirterek bu isteği kabul etmemişti.





Federal mahkemenin kararı savcının Trump'ın son sekiz yıllık kişisel vergi beyanlarını inceleyebilmesine hak tanıyor.





Başkan Trump'ın avukatları kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı.