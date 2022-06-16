Fed'in ardından gözler dolar ve euro'da

Fed'in 1994 yılından beri en yüksek faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından dolar bugüne 17.25 TL'den başladı. Euro ise 18,0202 TL'den başladı.





Fed, dün beklenen kritik faiz kararını açıkladı. Fed 28 yılın ardından en sert faiz artışına giderek politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed'in politika faizi 1.50 - 1.75 arasına çıktı. Fed, yıl sonuna kadar faiz artırımlarına devam edeceklerini açıkladı. Fed Başkanı Powell "Gelecek toplantımızda 50 veya 75 baz puanlık artış olası görünüyor." dedi.





Fed, enflasyonun yakın zamanda düşmesini beklemiyor. Powell "Gelecek toplantımızda 50 veya 75 baz puanlık artış olası görünüyor." ifadelerini kullandı.





Powell, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklanan petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artışın benzin ve gıda fiyatlarını artırdığını, enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı yarattığını ifade etti.





Bu karar ve Powell'ın açıklamalarının ardından ABD ekonomisinde resesyon endişeleri doğdu. Wells Fargo ve Moody's, Fed'in sıkılaştırma politikasının ABD ekonomisinde durgunluğa neden olacağı raporlarını yayınladılar.





Kararın ardından dolar küresel para birimleri karşısında değer kaybetti. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksi 105.455 seviyesinden 104.505 seviyesine kadar geriledi. Dolar/Euro kuru da 0,9638 seviyesinden 0,9556 seviyesine kadar geriledi.





ABD 10 yıllık tahvillerinin getirisi de yüzde 2,09 değer kaybetti.





Bugün Türkiye'de açıklanacak önemli veri bulunmuyor. Bugün İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor.