Fed'in ardından Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı: İşte karar!

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 54 ay aradan sonra 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından karışık bir seyir izlenirken bugün gözler, yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. TCMB'nin faizi son kez düşürdüğü tarih ise 2023 Şubat'tı. Bu tarihte politika faizi 9 seviyesinden 8.5'e çekilmişti.







Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) politika faizini sabit bıraktı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre alınan bu kararla birlikte Merkez Bankası politika faizinde son 19 ay boyunca düşüş gerçekleşmedi. Politika faizi en yüksek seviyesi olan 50 puanı Mart 2024'te görmesinin ardından bu yana değişmedi ve 6 ay boyunca sabit kalmış oldu.





Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.





Dolar/TL, dün dar bantta hareket ederek 34,0763'ten kapanırken, bugün bankalar arası piyasanın açılışında yatay seyirle 34,0640 seviyesinden işlem görüyor.





Analistler, bugün yurtiçinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurtdışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararı, ABD'de cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.





Uzmanlar yılın son ayında veya en geç 2025 ilk çeyreğinde faiz indirimi sürecinin başlamasını bekliyordu. Bankacılık sektörü ise bu beklentiyi standart TL mevduat faizleriyle fiyatlıyor.





Yılın ilk yarısında mevduatlara yüzde 50’nin üzerinde faiz veren bankacılık sektöründe artık bu faizlerin verilmediği de gözleniyor.





MEVDUAT FAİZLERİ 32'YE KADAR GERİLEDİ

Yılın ilk yarısında yüzde 50'yi aşan bankaların faiz oranları yaz aylarından sonra inişe geçti. Haziran sonunda 6 aya kadar vadede standart TL mevduatı yüzde 47, 6 ay-1 yıl arası ise yüzde 43,5’e indi.





Şu sıralarda ise 1 yıla kadar vadeli mevduat yüzde 32-30 bandına kadar inmiş durumda.

