Samanyolu Haber /Ekonomi / FED'in faiz indirimi doları frenledi, altını ateşledi /04 Mart 2020 10:15

FED'in faiz indirimi doları frenledi, altını ateşledi

Fed'in 'acil' faiz indirim kararı piyasalarda karışık tepkilere neden oldu. ABD borsaları sert düşerken Türkiye'de ise Fed kararıyla birlikte 6.05'e kadar çekilen dolar/TL kuru, bu sabah 6.11'den el değiştiriyor. Spot altın fiyatları ise yeniden yükselişte.

SHABER3.COM

Dün akşam Fed'in 'acil' kodlu faiz indirim kararı piyasalarda farklı yorumları da beraberinde getirdi.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı güçlenirken; faiz indirimi ABD borsalarında ise yüzde 3'e yaklaşan düşüşlerin yaşanmasına neden oldu. Dow Jones endeksi yüzde 2.94, S&P 500 endeksi yüzde 2.85, Nasdaq endeksi de yüzde 2.99 düşüşle kapandı.

Dolar/TL 6.10-6.12 bandından dengelendi

Fed kararıyla birlikte dolar/TL 6.05 seviyelerine kadar çekilmişti. Ardından hızlı geri çekilmeye karşı gelen tepki alımlarıyla kur 6.10-6.12 bandında dengelendi.

Dünya'nın haberine göre, bu sabahın ilk saatlerinde de dolar/TL kuru 6.11'in hemen üzerinde fiyatlanıyor. Dolar/TL kuru 6.1140'tan, euro/TL ise 6.8260'tan değerleniyor.

Altın fiyatları da yükselişe geçti

Fed'in faiz kararının hareketlendirdiği piyasalarda altın fiyatları da yeniden yükselişe geçti.

Koronavirüs salgınının yayılmasıyla birlikte 1700 dolara dayanan spot altın fiyatları son günlerde 1600 doların altına gerilemişti. Fed'in sürpriz faiz indirim kararıyla birlikte altının ons fiyatı 1600 dolardan 1650 doların üzerine tırmandı.

Bu sabah saatlerinde de altının onsu 1642 dolar seviyelerinde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FED'in faiz indirimi doları frenledi, altını ateşledi Sonraki Haber >>

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

4x4 araç devrildi

4x4 araç devrildi

Ambulansın kapısı açıldı

Ambulansın kapısı açıldı

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Gençler ile Hasbihal

Gençler ile Hasbihal

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:04:03