Felaket göz göre göre gelmiş: Uyarıları AKP işleme almamış!

Giresun’da jandarma aracının sulara gömüldüğü ve 3 jandarmanın hayatını kaybettiği yerdeki menfeze ilişkin CHP’li İl Genel Meclis üyelerinin geçen yıl önerge verdiği ancak AKP’li İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin tarafından işleme alınmadığı ortaya çıktı.





CHP’li İl Genel Meclis üyeleri Ömer Cebeci ve Mehmet Yılmaz, geçen yıl Tirebolu Hirşet Vadisi’nin dere yatığından malzeme alındığı için tehlike oluşturabileceğine ve ‘can ve mal kayıplarını’ önlemek için doğal sel, afet ve risk raporu hazırlanması gerektiğine ilişkin önerge verdi. Meclis üyeleri menfezin altının boşaldığını ve riskli yerlerin belirlenmesi gerektiğini belirtti.









Önergede ‘Tirebolu Harşit Vadisi’nde dere yatağından malzeme alınmak süratiyle dere tabanının 25 ile 35 metre düşmesinden dolayı vadi tahrip edildiğinden mal ve can kayıplarını önlemek için ‘Tirebolu Harşit Vadisi’ doğal sel, afet, risk raporu hazırlanarak Meclis başkanlığına, bilgi verilmesini arz ederim” ifadelerine yer verildi.





Önergenin öncesinde Ömer Cebeci Meclis’e, bölgedeki tehlikenin giderek arttığını bu yüzden acilen rapor hazırlanmasını belirten bir sunum yaptı.





DÖNEMİN VALİSİNİN DE HABER VARMIŞ





Önergeyiyi işleme koymayan AKP’li İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin, dönemin Giresun Valisi Harun Sakıfakoğlu’nun Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) talimat verdiğini ilişkin not düşüyor.





BirGün’e konuşan CHP’li Meclis Üyesi Ömer Cebeci, “Geçen yıl temmuz ayında konuya ilişkin sunum yaptım. Giresun’daki riskli bölgelerin acilen belirlenmesi ve buna ilişkin rapor hazırlanması gerekiyordu. Sunumda şuan yıkılan menfez de vardı. Geçen yılda şimdi çöken menfezin karşısındaki menfez çökmüştü. O zaman da uyarmıştık. Sunumun ardından önerge gündeme alınmadı. Önergenin üzerine İl Genel Meclis Başkanı ‘Vali bey AFAD’a talimat verdi’ diye not yazdı. Ancak AFAD bölgeye ilişkin bir risk raporu hazırlamadı. Çöken yol Karayolları’na ait bir yol. Karayolları hiçbir çalışma yapmadı. Birçok kez heyelan oldu onda da Giresun İl Özel İdaresi araçlarıyla personeliyle canla başla savaştı” ifadelerini kullandı.





Ölümlerin sebebi ihmal







Bölgede incelemelerde bulunan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, konuyla ilgili BirGün'e değerlendirmede bulundu. Öztunç, askerlerin ihmal sonucu şehit olduğunu söyledi ve ekledi: "Olası bir doğal felakete karşı yıkılabileceğine ilişkin CHP’li il genel meclis üyeleri uyarıyor ancak AKP’li İl Genel Meclis Başkanı yok sayıyor. Selden dolayı düşen askeri araçta şehit olan askerlerin sorumlusu onların yaptığı ihmaldir. Meclis başkanı ve dönemin valisi sorumludur. Dereli’de üst üste iki köprü yapıldı. Eski köprüyü yıkmadan yanına yeni köprü inşa edemezsiniz. Bu da hükümetin ihlalidir. Dere yataklarını imara açtılar. Ama doğa intikamını alır. Doğru çevre politikaları gerekiyor, ancak bu şekilde afetler engellenir. AKP hükümeti doğanın dengesini bozuyor. Bu bölgenin afet bölgesi olarak sayılması gerekiyor. Afet bölgesi dilekçesi yasadan geçmelidir."