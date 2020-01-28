Samanyolu Haber /Gündem / Felaket havadan görüntülendi! /28 Ocak 2020 12:38

Felaket havadan görüntülendi!

Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yıkıma sebep olan 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen akabinde havadan çekilen görüntüler yayınlandı.

Yıkım, korku ve telaş...

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti, 1.459 kişi yaralandı. 

Depremin sebep olduğu yıkım 25 Ocak Cumartesi sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. Jandarma'ya ait insansız hava aracının (İHA) o saatlerde çektiği görüntüler yayınlandı. 

Görüntülerde enkaz haline dönüşen binaların bulunduğu cadde ve sokaklarda insanların panik halinde koşuşturduğu dikkati çekiyor.

GÖRÜNTÜLERİ KOMUTA MERKEZİNE AKTARDI

Üç insansız hava aracı tarafından bölgede çekilen görüntüler Ankara başta olmak üzere depremin hissedildiği Elazığ, Malatya ve Diyarbakır şehirlerindeki komuta merkezlerine anlık olarak aktarıldığı bildirildi.
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