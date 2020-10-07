Felaket henüz bitmedi, tırmanış zorlu ve uzun olacak!

Küresel ekonomik faaliyette bu yılın ikinci çeyreğinde benzeri görülmemiş bir düşüş yaşandığına işaret eden Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, "IMF, haziran ayında 2020 için küresel ekonomide ciddi bir daralma öngördü. Bugünkü tablo daha az vahim." değerlendirmesinde bulundu.







IMF Başkanı Kristalina Georgieva, London School of Economics and Political Science ev sahipliğinde düzenlenen "Krizin Üstesinden Gelmek ve Daha Dirençli Bir Ekonomi İnşâ Etmek" başlıklı etkinlikte küresel ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.







Georgieva, ikinci ve üçüncü çeyreklerdeki gelişmelerin beklenenden biraz daha iyi olduğunu tahmin ettiklerini aktararak, "Bu, 2020 için küresel tahminlerimizde küçük bir yukarı yönlü revizyona izin veriyor. 2021'de kısmi ve düzensiz bir toparlanma öngörmeye devam ediyoruz." dedi.







KRİZİN DERİNLİKLERİNDEN ÇIKILIYOR, FAKAT FELAKET BİTMEDİ





Alınan olağanüstü politika tedbirlerinin dünya ekonomisini desteklediğini ifade eden Georgieva, "Hükûmetler, hane halklarına ve şirketlere yaklaşık 12 trilyon dolarlık mali destek sağladı. Benzeri görülmemiş para politikası eylemleri, kredi akışını sürdürerek milyonlarca firmanın hayatta kalmasına yardımcı oldu." dedi.





Georgieva, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Euro Bölgesi dahil olmak üzere birçok gelişmiş ekonomi için ekonomik gerilemenin son derece sancılı olmaya devam ettiğini, ancak beklenenden daha az şiddetli olduğunu, Çin'in ise beklenenden daha hızlı bir toparlanma yaşadığını belirtti.





GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ZORDA





Yükselen piyasalar ve düşük gelirli ülkelerin istikrarsız bir durumla karşı karşıya kalmaya devam ettiğine dikkati çeken Georgieva, "Küresel ekonomi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) krizinin derinliklerinden çıkıyor. Ancak felaket bitmedi. Artık tüm ülkeler benim 'uzun tırmanış' olarak adlandırdığım, uzun, düzensiz ve belirsiz olacak zorlu bir tırmanış ile karşı karşıya ve bu aksiliklere yatkın." dedi.





KÜRESEL KAMU BORCUNDA REKOR BEKLENTİSİ





Georgieva, ekonominin önündeki yolun olağanüstü belirsizliklerle gölgelendiğini belirterek, yüksek risklerin olmaya devam ettiğini ve birçok ülkenin daha savunmasız hale geldiğini söyledi.





Mali tedbirler, üretim ve gelir kaybı sebebiyle borç seviyelerinin yükseldiğine işaret eden Georgieva, küresel kamu borcunun bu yıl dünya gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 100'ü gibi rekor bir seviyey ulaşacağını tahmin ettiklerini aktardı.





Georgieva orta vadede küresel üretimin salgın öncesi tahminlerin oldukça altında kalmasını beklediklerini ifade ederek, neredeyse tüm ülkeler için yaşam standartlarının gelişiminde bir gerileme olacağını belirtti.





"1 TRİLYON BORÇ VERME KAPASİTEMİZDE HÂLÂ ÖNEMLİ KAYNAKLARIMIZ VAR"





IMF'nin 81 ülkeye benzeri görülmemiş hızda ve ölçekte finansman sağladığını aktaran Georgieva, "Borç verme taahhütlerinde 280 milyar doların üzerine ulaştık. Mart ayından bu yana bunun üçte birinden fazlası onaylandı. Daha fazlasını yapmaya hazırız. Üyelerimizin hizmetlerine sunabileceğimiz, toplam 1 trilyon dolar borç verme kapasitemizden hala önemli kaynaklarımız var." dedi.





Daha dirençli bir ekonomi inşa etmek için temel reformlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Georgieva, güçlü ve sürdürülebilir bir toparlanma için gerekli olacak büyük yatırımların yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Georgieva yeni bir IMF araştırmasının, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu yatırımlarının GSYH'nin sadece yüzde 1'i kadar artırılmasının 33 milyona yakın yeni istihdam oluşturabileceğini gösterdiğini söyledi.