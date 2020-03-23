SAMANYOLUHABER- 12 Aralık 2019'da Çin'de başlayan Koronavirüs salgını dünyayı tarihin en büyük ekonomik krizine sürüklüyor. Kriz doğudan batıya bütün ekonomileri tahrip ediyor.





20,2 trilyon dolar milli geliri (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla/GSYİH) ile dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için yapılan tahminler dudak uçaklattı.





AMERİKA İÇİN FELAKET SENARYOSU: YÜZDE 24 KÜÇÜLECEK





Yatırım bankası Goldman Sachs'e (GS) göre Koronavirüs salgınıyla ekonomideki ani duruş sebebiyle ABD yılın ilk çeyreğinde yüzde 6, ikinci çeyreğinde yüzde 24 daralacak.







GS, Amerika'nın üçüncü çeyrekte (temmuz-ağustos-eylül) ise yüzde 12, son çeyrekte de yüzde 10'luk büyüyebileceğini belirtti. İşsizlik oranının ise yüzde 9'a çıkması bekleniyor.





Buna göre ABD ekonomisi 2020 yılında yüzde 3,8 daralacak. Söz konusu oran 550 milyar dolarlık bir kayba tekabül ediyor.





İŞSİZLİK ANİ YÜKSELİŞ, TALEPTE ANİ DURUŞ!





İktisatçılar birçok okul, mağaza, kurum ve fabrikanın kapatılması gibi kararların günlük hayatı durma noktasına getirdiğini ve işsizlikte ani yükseliş görüleceğini vurguladı.





Harcamalarda tarihi düşüşler görüleceğine işaret eden iktisatçılar, dünya ekonomisinin talep şoku ile arz şokunun aynı anda görüldüğü nadir krizlerden biri ile karşı karşıya olduğunu belirtiliyor.





Morgan Stanley de ABD ekonomisinin Koronavirüs'ün etkilerinden dolayı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30,1 daralabileceği tahmininde bulundu.