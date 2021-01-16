Felaket senaryosu!

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Halk Kurtuluş Ordusu ve bir dizi araştırma enstitüsünden bir grup bilim insanı, Prof. Xu Jianguo öncülüğünde yeni tip Coronavirus (Covid-19) salgınının 2021 yılındaki seyrine dair değerlendirmede bulundu.







South China Morning Post gazetesinin haberine göre, en kötü senaryoda dünya genelinde virüs bulaşanların toplam sayısı önümüzdeki iki ay içinde 92 milyondan 170 milyona çıkacak.





Toplam vak'a sayısının beşte birinin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) görüleceğini belirten Profesör Jianguo’ya göre, mart ayı başlarında Covid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyona ulaşacak.





En iyi senaryonun uygulanabilmesi için herkesin fiziksel mesafeyi koruma ve maske takma kurallarına uyması, hükûmetlerin sadece etkili önlemler almaları ve toplu aşılama programlarının hızlı bir şekilde uygulanması gerekiyor.





MUTASYONA UĞRADIKÇA MÜCADELE ZORLAŞACAK





Çinli uzmanlara göre, tüm bu şartlar yerine getirilse bile yıl mart ayı başında dünya genelinde 300 bin kişi daha Covid-19’dan hayatını kaybedecek.





Bilim insanlarına göre asıl mesele SARS-CoV-2 virüsünün grip benzeri bir şekilde mutasyona uğraması. Bu, virüsün insan vücuduna adaptasyonunun hastalığın mevsimsel nitelik alması ve bununla mücadeleyi büyük ölçüde zorlaştıracağı anlamına geliyor.



