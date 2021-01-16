Samanyolu Haber /Sağlık / Felaket senaryosu! /16 Ocak 2021 22:30

Felaket senaryosu!

En kötü senaryoda dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulaşanların toplam sayısı önümüzdeki iki ay içinde 92 milyondan 170 milyona çıkacak. Ölü sayısı ise 2 milyondan 5 milyona yükselecek.

SHABER3.COM

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Halk Kurtuluş Ordusu ve bir dizi araştırma enstitüsünden bir grup bilim insanı, Prof. Xu Jianguo öncülüğünde yeni tip Coronavirus (Covid-19)  salgınının 2021 yılındaki seyrine dair değerlendirmede bulundu.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, en kötü senaryoda dünya genelinde virüs bulaşanların toplam sayısı önümüzdeki iki ay içinde 92 milyondan 170 milyona çıkacak. 

Toplam vak'a sayısının beşte birinin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) görüleceğini belirten Profesör Jianguo’ya göre, mart ayı başlarında Covid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyona ulaşacak.  

En iyi senaryonun uygulanabilmesi için  herkesin fiziksel mesafeyi koruma ve maske takma kurallarına uyması, hükûmetlerin sadece etkili önlemler almaları ve toplu aşılama programlarının hızlı bir şekilde uygulanması gerekiyor. 

MUTASYONA UĞRADIKÇA MÜCADELE ZORLAŞACAK

Çinli uzmanlara göre, tüm bu şartlar yerine getirilse bile yıl mart ayı başında dünya genelinde 300 bin kişi daha Covid-19’dan hayatını kaybedecek.  

Bilim insanlarına göre asıl mesele SARS-CoV-2 virüsünün grip benzeri bir şekilde mutasyona uğraması. Bu, virüsün insan vücuduna adaptasyonunun hastalığın mevsimsel nitelik alması ve bununla mücadeleyi büyük ölçüde zorlaştıracağı anlamına geliyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Felaket senaryosu! Sonraki Haber >>

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:48:29