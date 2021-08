Felaketleri fırsata çevirme 'ustası' Erdoğan'ın 'İBAN' oyunu

Türkiye’de yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kararla belediyelerin afetlerden sonra yardım toplamasının engellendiğine dikkat çekerek “Erdoğan, afet yerinde partizanlık derdine düştü” dedi.





İlk 15 Temmuz darbe girişimiyle başlatılan yardım kampanyalarında beş yılda 5. kez vatandaşa IBAN verildiğine dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da “Daha bir hafta önce Somali’ye 30 milyon dolar hibe eden Saray’ın gücü kendi vatandaşına yetmiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, her felaket sonrası vatandaşın cebine göz dikiyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Akdeniz ve Ege’deki orman yangınlarının yanı sıra farklı bölgelerdeki sel felaketleri ve bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak üzere insani yardım kampanyası başlatılacak.







Kampanyaların koordinasyonunun Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nca yapılmasını öngören karara göre valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzelkişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar, AFAD tarafından duyurulacak.

‘BELEDİYELER ENGELLENDİ’





‘FELAKETİ FIRSAT GÖRÜYORLAR’





‘SARAY’IN GÜCÜ YETMİYOR MU?’





CHP’li Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece halka IBAN vermekle kalmadığını, felaket anında fırsatçılık yaptığını kaydederek “3 Şubat 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, depremler sonrasında yardım kampanyası başlatma yetkisi AFAD’a verilmişti. Şimdi Erdoğan, yangın ve sellerden sonra insani yardım kampanyalarını koordine etme yetkisini de AFAD’a, yani kendisine aktardı. Belediyelerin yardım hesabı açması engellendi, yardımların da AFAD’a aktarılması istendi. Bu kararla belediyelerin nakdi yardım toplama ve dağıtma yetkisi elinden alınmıştır. Yani Erdoğan, afet yerinde bile partizanlık yapmanın derdine düşmüştür. Erdoğan’a sesleniyorum: Feriştahınız da gelse, belediyelerimizin yardımlarına engel olamadınız, olamayacaksınız” diye konuştu.CHP’li Bulut, AKP’nin her felaketi fırsat olarak gördüğünü ve milletin cebine göz diktiğini belirterek 2016’dan bu yana iktidar tarafından başlatılan IBAN kampanyalarına dikkat çekti. Buna göre, AKP tarafından yapılan kampanyalar şöyle:- 25 Temmuz 2016: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra şehit yakınları ve gaziler için “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” başlatıldı. Şehit yakınları ve gaziler için toplanan para ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadı.- 25 Ocak 2020: Elazığ ve Malatya’yı etkileyen deprem sonrasında depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar için SMS ve banka hesap numaraları duyuruldu.- 30 Mart 2020: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart 2020’de Türkiye’nin ekonomik anlamda salgına en hazırlıklı ülke olduğunu söylemesinden 12 gün sonra IBAN numarası paylaştı. “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla “Milli Dayanışma Kampanyası” başlatıldı.- 30 Temmuz 2021: Antalya Manavgat’ta yangın bölgesine gidenDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Valiliğin “yardım hesabı” açacağını duyurarak “Milletimiz cömerttir. Elinden gelen desteği her zaman yapar” dedi.- 14 Ağustos 2021: Orman yangınları ve sel felaketlerinden zarar görenler için Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile yardım kampanyası başlatıldı. IBAN konusunda AFAD yetkilendirildi.CHP milletvekili Burhanettin Bulut, “İtibardan tasarruf etmeyen, yazlık-kışlık-uçan saraylara milyarlarca TL savuran, Sultanahmet’te dilenip Ayasofya’da sadaka dağıtan Saray rejimi, daha bir hafta önce Somali’ye 30 milyon dolar hibe ederken kendi vatandaşının yarasını sarmaya gücü yetmiyor mu” diye sordu. Bulut, “Dünya devletleri afetlerde vatandaşlarının hesabına para yatırırken Türkiye’de Saray, vatandaştan yardım istiyor. ‘Türkiye’nin ekonomisi güçlü’ diyen iktidarın her felaketten sonra takkesi düşüyor, keli görünüyor” ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da iktidarın en yetkili ağızdan milletten para dilendiğini belirterek “Cihan devleti olacakken IBAN devleti olduğumuzu görüyoruz. Yangında yüz binlerce insan ‘Help Turkey’ diyerek yangın söndürme uçağı istedi diye ‘bunlar devleti aciz gösterdi’ diyen iktidar, şimdi en yetkili ağızdan ‘Help Turkey’ diyor. Cumhurbaşkanı’nın IBAN’la halktan para istemesi devleti aciz göstermiyor mu? Devleti aciz duruma düşüren bu iktidar” diye konuştu.