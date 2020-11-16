Samanyolu Haber /Gündem / Felaketin eşiğinden dönüldü: Dev kaya böyle düştü /16 Kasım 2020 10:57

Felaketin eşiğinden dönüldü: Dev kaya böyle düştü

İspanya’nın La Gomera Adası’nda sahil şeridindeki uçurumdan kopan dev kayalık çöktü. Tatilcilerin karavanlarının bulunduğu yerin birkaç metre uzağında meydana gelen olay kameraya yansıdı.

Felaketin eşiğinden dönüldü

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları içinde yer alan La Gomera Adası’nda sahil şeridindeki bir uçurumdan kopan dev kayalık sabah saatlerinde çöktü. Tatilcilerin karavanlarının bulunduğu yerin birkaç metre uzağında meydana gelen olayda, uçurumun bir kısmı çökerek denize karıştı.. O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde uçurumun bir kısmının çökmesi sonrasında büyük bir toz bulutu oluştu.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Yerel medyada yer alan haberlere göre, kamp yapan tursitlerin enkaz altında kalmış olabileceği ihtimaline karşı adada acil durum ilan edildiği ifade edildi. Eğitimli köpeklerin bölgede incelemelerde bulunduğu ifade edilirken,olaya illişkin henüz kayıp vakası bildirilmedi.
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