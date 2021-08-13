Samanyolu Haber /Gündem / Felakette Korkunç anlar! /13 Ağustos 2021 14:01

Felakette Korkunç anlar!

Kastamonu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sel suları bütün binaların etrafını sararken, bir kişinin de sulara kapılarak gözden kaybolduğu görülüyor.

Felakette Korkunç anlar!

Sümeyra Ergin Felek'in “Evimden olacaklardan habersiz kayıt alırken” notuyla paylaştığı görüntülerde sel sularının Bozkurt ilçesine geldiği ilk anlar yer alırken, yurttaşların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı. Yavaş yavaş ana caddeden ara sokakları kaplayan sel sularına arabasında yakalanan bir yurttaşın, arabasını terk ederek kaçmaya çalıştığı ve sel sularına kapıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.


O anlara evinden tanık olan Sümeyra Ergin Felek’in “Ağabey kaç, bırak arabayı kaç” diyerek yurttaşa seslendiği duyuldu. Sele kapılan yurttaşın daha sonra kurtarıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Felakette Korkunç anlar!

Felakette Korkunç anlar!

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