Felçli Mehtap Şentürk için skandal karar: Toplum güvenliği için tehlikeli, cezaevinde kalabilir

3 Mart 2022’den beri hapiste olan MS hastası Mehtap Şentürk için Adli Tıp Başkanlığı ‘cezaevinde kalamaz’ raporu verdi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Şentürk’ün “Toplum güvenliği açısından tehlikelilik halinin sona ermediğini” gerekçe göstererek Adli Tıp’ın kararını uygulamadı ve Şentürk’ün tahliye talebini reddetti.







“NE KADAR AĞIR ENGELLİ OLURSA OLSUN…”

Bold'un haberine göre Mehtap Şentürk’in ailesi, “Mehtap’ın sonucu cuma günü belli oldu. Adli Tıp’tan olumlu sonuç çıkmış ama İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ne kadar ağır engelli olursa olsun toplum için tehdit oluşturuyor, demiş.” dedi. Hakkındaki red kararını öğrendikten sonra dün ailesiyle telefon görüşü yapan Mehtap Şentürk ise artık hiç ümidinin kalmadığını ve çok yıprandığını ifade etti.





TUVALET DAHİL HİÇBİR İHTİYACINI TEK BAŞINA GİDEREMİYOR

Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası onaylandığı için 3 Mart 2022’de tutuklanan Mehtap Şentürk, Mayıs 2022’de Sincan Cezaevinden İzmir Menemen R Tipi Cezaevine sevk edildi. 14 yıldır MS hastası olan Şentürk, tekerlekli sandalyeye mahkum. Tuvalet dahil kişisel hiçbir ihtiyacını tek başına gideremiyor. Menemen’de kadın görevliler Şentürk’ü kaldıramadığı için erkek memurlar tuvalete götürüyor.





ADLİ TIP, İKİNCİ DEĞERLENDİRMEDE “CEZAEVİNDE KALAMAZ” DEDİ

Adli Tıp Başkanlığı, fen bilgisi öğretmeni Mehtap Şentürk’e (34) mayıs ayında ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdi. Raporda Şentürk’ün durumunun bir ay sonra tekrar değerlendirileceği de belirtildi. Yapılan ikinci değerlendirmede Şentürk’in cezaevinde kalamayacağına karar verildi, ancak bu kez de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı eli ayağı tutmayan bir kadının toplum için tehlikeli olduğuna karar verip infaz erteleme talebini reddetti.





Aynı karar, 16 aydır Mehtap Şentürk ile aynı cezaevinde tutuklu olan, 98 engelli KHK’lı polis memuru Bilal Konakçı için 18 Mayıs 2021’de verilmişti. İyileşebilmek için 12 ayrı ameliyat geçiren Konakçı, patlama sonucunda yüzde yüz görme engelli oldu. Kulak zarları parçalandığı için ileri derecede görme kaybı oluştu. Yüz bölgesi ağır yara aldı, burnu tamamen tahrip oldu. Çene ve dişleri kırıldı. Sağ eli bilekten itibaren koptu. Sol elinin tarak kemiği parçalandı. 3 parmağı koptu. İki tanesi sonradan dikilmesine rağmen elinin yüzde 70’ini kullanamayacak duruma geldi. Sağ bacağı dizinden ayak bileğine kadar parçalandı. Tamamen dağılan kaval kemiği ancak platin ve çivilerle bir araya getirilebildi ancak belirgin bir şekilde eğri kaldı.





ÇİFTE STANDART

28 Şubat davasından müebbet hapis cezasına çarptırılan ve geçen yıl ağustos ayında tutuklanıp İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevine gönderilen eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevirk, demans hastalığı nedeniyle dün tahliye edildi. Çevik Bir ile aynı durumda birçok hasta tutuklu var.





26 Aralık 2016’da tutuklanan HDP milletvekili Aysel Tuğluk’a da demans teşhisi konuldu. Konuşamıyor, avukatını tanımıyor, soruları anlamıyor. Aynı şekilde 4. evre akciğer kanseri olan maden mühendisi Ahmet Zeki Özkan, Ahmet Dizlek, Yusuf Özmen, Hakan Kanat, Gülden Aşık, Züleyha Koçyiğit, F. Zehra Babacan, Tacettin Başer, Suna Halis, iki eli elektrik çarpması sonucu kesilen Necdet Erik, felçli Şerife Sulukan, Mehmet Emin Özkan, Makbule Özer, Yunus Tosun ve daha birçok hasta tutuklu hapiste infaz erteleme bekliyor.