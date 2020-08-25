Felçli öğretmene ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verildi

Bold Medya'dan Seviç Özarslan'ın haberine göre 10 Mayıs 2017’den bu yana Kayseri Bünyan Cezaevinde bulunan ve 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Yavuz Selim Burgu’nun denetimli serbestlikle bırakılma zamanı geldi. Kanunlara göre engelli tutuklular cezasının son 3 yılını dışarıda geçirmesi gerekiyor. Ancak bunun için yeni bir doktor raporu isteniyor. Engelli olmayan tutuklular için böyle bir şart bulunmuyor.





Kayseri Şehir Hastanesi, 21 Ağustos 2020’de verdiği raporda “cezaevinde kalabilir” dediği için Burgu hakkı olmasına rağmen tahliye edilmeyecek. Bold Medya’ya konuşan Rukiye Burgu, “Normalde eşimin cezasının infazı Kasım 2023’te bitiyor. Yasa hükmü gereği eğer engelliyse son 3 yıl denetimli serbestlik hakkı verilmiş. Hastanenin cezaevinde kalamaz raporu vermesi gerekiyordu ama vermediler.” dedi.





13 yıldır evli olan Yavuz Selim Burgu’nun bir oğlu bulunuyor.





2 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle yüzde 54 yürüme engelli olan Yavuz Selim Burgu (44), sağlık sorunlarına rağmen üç yıldır cezaevinde yaşamaya mecbur bırakılıyor. His kaybı nedeniyle sol bacağını kullanamıyor. Sağ bacağı ameliyatlı. Bir kulağında işitme kaybı var. Böbreklerindeki taş büyüdüğü için geçen yıl cezaevinde ameliyat olmak zorunda kaldı. Ameliyattan birkaç gün sonra taburcu edilip tekrar hapse gönderildi.





Koğuşların fiziki koşullarının eşinin hayatını çok zorlaştırdığını söyleyen Rukiye Burgu, “Eşim bana söylemiyor ama koğuş arkadaşlarının yakınlarından öğreniyorum. Durumu oldukça kötü. Üst katta yatakhaneler, alt katta mutfak ve lavabo. Eşim inip çıkmakta zorlanıyor. Kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamıyor. Üç kez düştü.” diye konuştu.





KANUN NE DİYOR?





5275 Sayılı Türk ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Kanununun 16. maddesine göre cezaevinde tek başına işlerini göremeyen tutuklu ve engellilerin cezasının ertelenmesi gerekiyor. Bu madde Yavuz Selim Burgu için bugüne kadar uygulanmadı. Yine aynı kanunun 105. maddesine göre engelli tutuklular son 3 yıl tahliye edilmesi gerekiyor.





Madde şöyle: “Maruz kaldıkları agˆır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve kos¸ullu salıverilmesine u¨c¸ yıl veya daha az su¨re kalan hu¨ku¨mlu¨ler, digˆer s¸artları da tas¸ımaları ha^linde yararlanabilirler. Agˆır hastalık, engellilik veya kocama ha^li, Adli^ Tıp Kurumundan alınan veya Adalet Bakanlıgˆınca belirlenen tam tes¸ekku¨llu¨ hastanelerin sagˆlık kurullarınca du¨zenlenip Adli^ Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendirilmelidir.” Ancak hastane raporu hazırlarken Burgu’nun koğuş şartlarını göz önünde bulundurmadı.





Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve Bylock kulladığı iddiasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Burgu’nun dosyası Yargıtay tarafından da onaylandı.





YAVUZ SELİM BURGU’YA VERİLEN SON RAPOR





RUKİYE BURGU’NUN YAZDIĞI DİLEKÇE









