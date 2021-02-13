Fena mı? Ödediğinin üçte ikisi benim!

Telefon ve otomobil satışından alınan yüksek oranlı vergilere dikkati çeken Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, "Bir gün devletin peşinden alacaklı gibi koştuğu bugünler bitecek. Sevgililer günü, vergililer günü olmaktan çıkacak.” mesajıyla yüksek vergilere dikkati çekti.







Videoda hediyelerden gelecek vergi oranları da gösterilerek, "Ne alırsan al ben vergime bakarım, yüksekten yüksekten toplarım." denilerek fahiş vergi oranları eleştirildi.





Video, DEVA iktidarında gelire göre "adil vergilendirme" yapılabileceği mesajı ile sona erdi.