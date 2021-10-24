Samanyolu Haber /Gündem / Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı /24 Ekim 2021 21:59

Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı

Bir dizi temasta bulunmak üzere ABD'ye giden Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yorgunluk nedeniyle kendisini iyi hissetmediği ve önlem amacıyla hastaneye yatırıldığı belirtildi.

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Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD ziyareti kapsamında bulunduğu Washington DC’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bartholomeos’un uzun uçak yolculuğu ve yoğun programı nedeniyle kendisini iyi hissetmediği ve doktorların tavsiyesiyle George Washington Üniversitesi Hastanesinde müşahede altına alındığı belirtildi.

ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos’un 12 gün sürecek ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Hasan Mercan ve Yunanistan’ın ABD Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou ile bir araya gelmesi planlanıyordu. 
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