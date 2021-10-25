Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı

23 Ekim’de ziyaret için ABD’ye giden İstanbul Rum Patriği Bartholomeos’un Washington DC’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.





Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bartholomeos’un uzun uçak yolculuğu ve yoğun programı nedeniyle kendisini iyi hissetmediği ve doktorların tavsiyesiyle George Washington Üniversitesi Hastanesinde müşahede altına alındığı belirtildi.





Başpiskoposluk, ilk açıklamasından birkaç saat sonra yaptığı yeni paylaşımda, Bartholomeos’un kendini iyi hissettiğini ancak doktorların tavsiyesi üzerine geceyi hastanede geçirdikten sonra sabah taburcu edilmesinin beklendiğini bildirdi.