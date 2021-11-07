Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta eşitliği 90+9'da yakaladı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Yukatel Kayserispor'u ağırladı.





Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.





Sarı-kırmızılı ekip 38 ve 61. dakikalarda Kolovetsios ve Gavranovic ile öne geçerken, 85. dakikada Fenerbahçe, Zajc ile farkı 1'e indirdi.





Karşılaşmada 33. dakikada penaltı kazanan sarı-lacivertlilerde İrfan Can bu vuruşu gole çeviremedi.





Sarı-lacivertliler 90+8'de bir penaltı daha kazandı ve Mesut Özil ile skoru 2-2'ye taşıdı.





UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 3 yenilginin ardından 4. maçında berabere kaldı ve puanını 20'ye çıkardı.





Fenerbahçe, milli aranın ardından Galatasaray deplasmanına gidecek. Kayserispor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.





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