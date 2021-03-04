Fenerbahçe 3 maçtır evinde kazanamıyor

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.





Antalyaspor'un 12. dakikada Fredy ile bulduğu gole Fenerbahçe 83. dakikada Enner Valencia ile karşılık verdi. Ev sahibi ekibin duraklama dakikalarında kazandığı penaltı atışı, VAR incelemesinin ardından, Dimitrios Pelkas'ın elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.





Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil 67. dakikada sakatlanarak yerini sarı-lacivertli formayı ilk kez giyen İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.





Bu sezon Kadıköy'de yedinci kez puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın puansız kapadığı haftada hem sarı-kırmızılı ekiple hem de bir maçı eksik Beşiktaş'la puanını eşitleme fırsatını tepti. Sarı-lacivertli ekip 55 puanla üçüncü sırada yer alıyor.





Ersun Yanal yönetiminde yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran ve kulüp rekorunu kıran Antalyaspor ise 35 puanla 10. sırada bulunuyor.





Fenerbahçe ligin 29. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.





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