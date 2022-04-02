Fenerbahçe 3 puana 4 golle uzandı

Süper Lig'in 31'inci haftasında Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Fenerbahçe, 16'ncı dakikada öne geçti. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topu, arka direkte Novak içeri doldurdu. Direk dibinde topu önünde bulan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
36'ncı dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta, Emrah Başsan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır ve ardından direkten oyun alanına geri döndü.
45'inci dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, pasını ceza sahası içinde bulunan Rossi'ye aktardı. Rossi'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
54'üncü dakikada Fenerbahçe'nin üçüncü golü geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzaktan sert şutunda, top ağlara gitti: 0-3.
84'üncü dakikada Kayserispor ceza sahasında topla buluşan Arda Güler yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Serdar Dursun ağlara gönderdi ancak öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Skor belirleyen gol 90+2'nci dakikada geldi. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-4.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe 56 puana yükselirken, Kayserispor 38 puanda kaldı