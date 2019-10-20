Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe 3 puanla dönüyor /20 Ekim 2019 21:29

Fenerbahçe 3 puanla dönüyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Denizli deplasmanında 2-1'lik galibiyet elde etti.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'un konuğuydu. Mücadele 2-1 Fenerbahçe galibiyeti  ile sona erdi. 


Galatasaray beraberliği ve Antalyaspor yenilgisinin ardından çıkış yakalamak isteyen Sarı-Lacivertliler, Denizli'de 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 14'e yükseltti. Denizlispor ise 8 puanda kaldı. 

Emre Belözoğlu ikinci yarıda sakatlanarak oyunda devam edemedi. Fenerbahçe ligde bir sonraki maçını evinde Konyaspor ile oynayacak.

Süper Lig’de önceki hafta evinde Antalyaspor’a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, Denizli’de güldü: 1-2. 

GOL PERDESİNİ TOLGA ARALADI

Milli maç arasının ardından Atatürk Stadyumu'nda Yeşil-Siyahlıların karşısına çıkan Sarı-Lacivertliler 39’da Tolga ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. 

Fenerbahçe 62'nci dakikada Vedat Muriç ile farkı 2’ye çıkarırken, 73’te Estupinan ev sahibini umutlandırdı. Ancak kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Fenerbahçe 2 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. 

Denizlispor’un ise galibiyet hasreti 6 karşılaşmaya çıktı.

STADYUM: Atatürk

HAKEMLER: Fırat Aydınus , Aleks Taşçıoğlu , Erdem Bıyık

DENİZLİSPOR: Stackhowiak-Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Sacko (Dk. 46 Olcay ), Murawski, Sackey (Dk. 70 Mehmet Akyüz ), Barrow (Dk. 84 Sedat), Aissati, Estupinan

FENERBAHÇE: Altay-Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Gustavo, Emre (Dk. 64 Deniz ), Ozan, Tolga (Dk. 84 Jailson), Rodrigues (Dk. 90+1 Alper), Muriç

GOLLER: Dk. 73 Estupinan (Denizlispor)-Dk. 39 Tolga, Dk. 62 Muriç (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Sackey, Aissati (Denizlispor)

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