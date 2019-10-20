Fenerbahçe 3 puanla dönüyor

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'un konuğuydu. Mücadele 2-1 Fenerbahçe galibiyeti ile sona erdi.
Galatasaray beraberliği ve Antalyaspor yenilgisinin ardından çıkış yakalamak isteyen Sarı-Lacivertliler, Denizli'de 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 14'e yükseltti. Denizlispor ise 8 puanda kaldı.
Emre Belözoğlu ikinci yarıda sakatlanarak oyunda devam edemedi. Fenerbahçe ligde bir sonraki maçını evinde Konyaspor ile oynayacak.
Süper Lig’de önceki hafta evinde Antalyaspor’a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, Denizli’de güldü: 1-2.
GOL PERDESİNİ TOLGA ARALADI
Milli maç arasının ardından Atatürk Stadyumu'nda Yeşil-Siyahlıların karşısına çıkan Sarı-Lacivertliler 39’da Tolga ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.
Fenerbahçe 62'nci dakikada Vedat Muriç ile farkı 2’ye çıkarırken, 73’te Estupinan ev sahibini umutlandırdı. Ancak kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Fenerbahçe 2 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.
Denizlispor’un ise galibiyet hasreti 6 karşılaşmaya çıktı.
STADYUM: Atatürk
HAKEMLER: Fırat Aydınus , Aleks Taşçıoğlu , Erdem Bıyık
DENİZLİSPOR: Stackhowiak-Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Sacko (Dk. 46 Olcay ), Murawski, Sackey (Dk. 70 Mehmet Akyüz ), Barrow (Dk. 84 Sedat), Aissati, Estupinan
FENERBAHÇE: Altay-Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Gustavo, Emre (Dk. 64 Deniz ), Ozan, Tolga (Dk. 84 Jailson), Rodrigues (Dk. 90+1 Alper), Muriç
GOLLER: Dk. 73 Estupinan (Denizlispor)-Dk. 39 Tolga, Dk. 62 Muriç (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Sackey, Aissati (Denizlispor)