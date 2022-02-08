Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe 45 dakika 10 kişi oynayan Kayserispor'a elendi /08 Şubat 2022 22:49

Fenerbahçe 45 dakika 10 kişi oynayan Kayserispor'a elendi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe sahadan 1-0 yenik ayrılarak turnuvaya veda etti. Yukatel Kayserispor'a galibiyeti getiren gol 90+4'te Ramazan Civelek'ten gelirken konuk ekip bir devreyi de 10 kişi oynadı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, Ülker Stadı'nda ağırladığı Kayserispor'a 90+4'te yediği golle 1-0 yenilerek elendi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, topa sahip olmayı başarsa da istediği pozisyonları bulamadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok'un ilk yarının son dakikasında doğrudan kırmızı kart görmesi sonrası ikinci yarıya avantajlı başlayan Fenerbahçe, oyunu rakip kaleye yıksa da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Konuk ekip, maçın son dakikasında kazanılan serbest vuruşta Ramazan Civelek'in topu ağlara göndermesiyle, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Son saniyede gelen golün ardından hakem Arda Kardeşler, santra yaptırmadan müsabakayı bitirdi.

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, kupaya da son 16 turunda veda etmekten kurtulamadı.

TARAFTARLARDAN BERISHA'YA TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, forvet oyuncusu Mergim Berisha'ya tepki gösterdi.

Maç içerisinde uygun fırsatlar yakalayan ancak bunları değerlendiremeyen Berisha, müsait bir pozisyonda topa çok kötü vurunca, taraftarlar golcü ismi protesto etti.

"ALİ KOÇ İSTİFA" SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğüyle beraber başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından toplu şekilde "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Kayserisporlu futbolcuları ise alkışladı.

KIRMIZI KART VAR'LA GELDİ

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı oyuncu Uğur Demirok, VAR'ın uyarısı sonucunda kırmızı kart gördü.

İlk yarının son bölümünde 45+1. dakikada Fenerbahçe'den Ozan Tufan, ceza sahasına girerken Uğur Demirok'un sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, faule hükmedip sarı kartını çıkardı ancak VAR, Kardeşler'i pozisyonu tekrar izlemesi için uyardı.

Bunun üzerine pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, 45+3. dakikada Uğur Demirok'u direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

DİĞER ÇEYREK FİNALİSTLER

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım olmuştu.

Günün bir sonraki karşılaşmasında, VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 5-4 yenerek çeyrek finale adını yazdıran kulüp olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe 45 dakika 10 kişi oynayan Kayserispor'a elendi Sonraki Haber >>

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

Bir çay vakası daha !

Bir çay vakası daha !

Davutoğlu, Bahçeli'ye böyle cevap verdi

Davutoğlu, Bahçeli'ye böyle cevap verdi

Ağlama Anne

Ağlama Anne

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:52:54