Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe 8 haftalık teknik direktörü resmen açıkladı /09 Haziran 2020 14:49

Fenerbahçe 8 haftalık teknik direktörü resmen açıkladı

Fenerbahçe kalan 8 haftada görev yapacak teknik direktörün Tahir Karapınar olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirildiğini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.

Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.

Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.

Tahir Karapınar’a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz."


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