Fenerbahçe 9 kişi kalan Karagümrük'ü geçemedi

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Volkan Demirel önderliğindeki Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaştı.Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Zeki Murat Göle yönetiminde 9 kişi kalan Vavacars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.Oldukça sakin başlayan karşılaşmada gol perdesi Vavacars FatihKaragümrük tarafından açıldı. Ahmed Musa'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pesic, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Böylece Fatih ekibi 1-0 öne geçmiş oldu.Sadece 7 dakika sonra maçtaki belkide tüm dengeleri bozabilecek olaylar yaşandı. İrcan Can'ın sağ kanattan arka direğe ortasında Novak kafayı vurdu. Viviano bu topu güçlükle çeldi. Seken topa Pelkas kale sahası içinden vuruşunu yaptı. Top Burak'ın eline çarptı. Hakem hem beyaz noktayı gösterdi hem de Burak'a kırmızı kart gösterdi.Hem penaltı hem de kırmızı kartla zor duruma düşen Vavacars FatihKaragümrük'e bir darbe de Caner Erkin'den geldi. Yaşanan pozisyona itiraz eden Caner Erkin, itirazları sonrasında direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Böylece Karagümrük daha 37.dakikadan 9 kişi kalmış oldu.Penaltı atışını gole çeviren Mesut Özil, skoru 1-1'e getirirken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Yıldız oyuncu bu golle birlikte kariyerinde bir ilki yaşadı ve art arda 3 maçta ilk kez fileleri sarsmış oldu.İkinci yarıda 2 kişi eksik rakibine karşı çeşitli pozisyonlar bulan Fenerbahçe, bu fırsatların hiçbirini gole çeviremeyince karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.Bu skorla birlikte son 6 deplasman maçından sadece Galatasaray karşısında galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 29'a çıkarsa da lider Trabzonspor puan farkını 16'ya çıkarmış oldu. Vavacars FatihKaragümrük ise puanını 26'ya yükseltti.Fenerbahçe bir sonraki maçını pazar günü saat 19.00'da evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacak. Vavacars FatihKaragümrük ise bir sonraki mücadelesini pazar günü saat 16.00'da Alanyaspor ile deplasmanda oynayacak.