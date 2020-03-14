Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe 9 kişilik Konya'ya mağlup oldu /14 Mart 2020 22:13

Fenerbahçe 9 kişilik Konya'ya mağlup oldu

Konyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 26. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Konyaspor 41'de Bajic'le öne geçtiği maçı 1-0 kazanmayı başardı ve 6 maç sonra üç puan aldı. Fenerbahçe 67'de 10, 76'da 9 kişi kalan rakibine maç boyunca isabetli şut atamadı. Kanarya'nın üç puan hasreti 7 maça çıktı.

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Süper Lig'de 26. haftanın kritik karşılaşmasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oldu. Corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde seyircisiz oynanan maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 7. lig maçında da galip gelemedi ve 40 puanda kaldı. Konyaspor ise 7 maç aradan sonra kazandı ve 26 puana çıkarak maç fazlasıyla tehlike hattından kurtuldu.

41'de Riad Bajic'in golüyle galibiyete uzanan Konyaspor, 47 ve 67'de Skubic'in gördüğü sarı kartlarla 10 kişi, 55 ve 76'da da Ömer Ali Şahiner'in gördüğü sarı kartlarla 9 kişi kaldı.

Konya 9 kişi kaldıktan sonra baskıyı artıran Fenerbahçe son bölümde sayısal avantajını gole çevirmeyi başaramadı.

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