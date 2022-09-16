Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe 90+2'de geri döndü /16 Eylül 2022 00:44

Fenerbahçe 90+2'de geri döndü

Rakibi karşısında bir ara 2-0 geriye düşen sarı lacivertliler skoru 2-2'ye getirerek deplasmandan 1 puanla dönmeyi başardı.

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Kadıköy'deki Dinamo Kiev galibiyeti sonrası Fransa'da Rennes karşısına ikide iki için çıkan Fenerbahçe bu amacını gerçekleştiremedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında rakibi karşısında bir ara 2-0 geriye düşen sarı lacivertliler skoru 2-2'ye getirerek deplasmandan 1 puanla dönmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin golleri 60. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+2. dakikada penaltıdan Enner Valencia'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Fenerbahçe grubunda averajla ikinci sırada yer aldı.

Sarı lacivertlilerin grupraki yeni rakibi ise Yunan ekibi AEK.



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