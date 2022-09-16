Fenerbahçe 90+2'de geri döndü

Kadıköy'deki Dinamo Kiev galibiyeti sonrası Fransa'da Rennes karşısına ikide iki için çıkan Fenerbahçe bu amacını gerçekleştiremedi.





UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında rakibi karşısında bir ara 2-0 geriye düşen sarı lacivertliler skoru 2-2'ye getirerek deplasmandan 1 puanla dönmeyi başardı.





Fenerbahçe'nin golleri 60. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+2. dakikada penaltıdan Enner Valencia'dan geldi.





Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Fenerbahçe grubunda averajla ikinci sırada yer aldı.





Sarı lacivertlilerin grupraki yeni rakibi ise Yunan ekibi AEK.















Puan Durumu



