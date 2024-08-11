Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe açılışı tek golle yaptı, 3 puanı kaptı /11 Ağustos 2024 00:06

Fenerbahçe açılışı tek golle yaptı, 3 puanı kaptı

Fenerbahçe yeni sezonun ilk haftasında Ülker Stadı'nda ağırladığı Adana Demirspor'u ilk yarıda bulduğu tek golle mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'deki 10 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe yeni sezonu Adana Demirspor karşısında açtı.

MOURINHO GALİBİYETLE BAŞLADI

Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında tek golle kazanarak lige 3 puanla 'merhaba' dedi.

İlk yarıda 34. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe skoru 90 dakika boyunca tutarak galip gelmeyi başardı.

Sarı lacivertliler, son 5 sezonda ilk hafta maçlarındaki tek puan kaybını, 2022-2023 sezonunda Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak yaşamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan Manev'i çalımlayarak ceza sahasına giren Saint-Maximin, pasını Tadic'e verdi. Sırp oyuncunun altıpasın solundan bekletmeden şutunda meşin yuvarlak Gravillon'dan döndü.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan uzun pasında topu kontrol eden Saint-Maximin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

MAXIMIN İLK ASİSTİNİ YAPTI

34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Saint-Maximin'in ceza yayının gerisinden pasında topla buluşan Dzeko, penaltı noktası civarında bekletmeden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
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