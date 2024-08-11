Fenerbahçe açılışı tek golle yaptı, 3 puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'deki 10 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe yeni sezonu Adana Demirspor karşısında açtı.





Sarı lacivertliler, son 5 sezonda ilk hafta maçlarındaki tek puan kaybını, 2022-2023 sezonunda Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak yaşamıştı.





21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan uzun pasında topu kontrol eden Saint-Maximin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.







Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında tek golle kazanarak lige 3 puanla 'merhaba' dedi.İlk yarıda 34. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe skoru 90 dakika boyunca tutarak galip gelmeyi başardı.Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan Manev'i çalımlayarak ceza sahasına giren Saint-Maximin, pasını Tadic'e verdi. Sırp oyuncunun altıpasın solundan bekletmeden şutunda meşin yuvarlak Gravillon'dan döndü.34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Saint-Maximin'in ceza yayının gerisinden pasında topla buluşan Dzeko, penaltı noktası civarında bekletmeden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.