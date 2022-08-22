Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında tam 6 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 3 . haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasındaki maçda tam 6 gol vardı.20. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golü ile 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 41. dakikada yine Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.İlk yarı bu skorla sona erdi.Maçın 47. dakikasında bu kez Miha Zaic ile bir gol daha bulan sarı lacivertliler skoru 3-0'a getirdi.56. dakikada Belhanda ile Adana Demirspor farkı ikiye indirdi: 3-1.Bu golden 10 dakika sonra 66. dakikada ise Artem Dzyuna ile bir gol daha bulan Demirspor farkı bire indirdi: 3-2.Adana Demirspor'da Rakitski maçın 82. dakikasında kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.Kırmızı karttan hemen bir dakika sonra ise Fenerbahçe Alioski ile farkı yeniden 2'e çıkardı: 4-2Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Fenerbahçe'nin 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 7'e çıkartarak averajla liderlik koltuğuna otururken, ikide iki yapan Adana Demirspor ise ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.Gelecek hafta ise Fenerbahçe Konya deplasmanına çıkarken, Adana Demirspor da ligin yeni ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek.Puan Durumu