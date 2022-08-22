Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında tam 6 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 3 . haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasındaki maçda tam 6 gol vardı.
20. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golü ile 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 41. dakikada yine Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarı bu skorla sona erdi.
Maçın 47. dakikasında bu kez Miha Zaic ile bir gol daha bulan sarı lacivertliler skoru 3-0'a getirdi.
56. dakikada Belhanda ile Adana Demirspor farkı ikiye indirdi: 3-1.
Bu golden 10 dakika sonra 66. dakikada ise Artem Dzyuna ile bir gol daha bulan Demirspor farkı bire indirdi: 3-2.
Adana Demirspor'da Rakitski maçın 82. dakikasında kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Kırmızı karttan hemen bir dakika sonra ise Fenerbahçe Alioski ile farkı yeniden 2'e çıkardı: 4-2
Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Fenerbahçe'nin 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 7'e çıkartarak averajla liderlik koltuğuna otururken, ikide iki yapan Adana Demirspor ise ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.
Gelecek hafta ise Fenerbahçe Konya deplasmanına çıkarken, Adana Demirspor da ligin yeni ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek.
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