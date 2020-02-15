Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe ağır yaralı /15 Şubat 2020 23:44

Fenerbahçe ağır yaralı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'de sarı kart gören Luiz Gustavo, haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

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Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda altın değerinde 3 puan kaybetti.

Ankaragücü'nün gollerini Saba Lobzhanidze ve Gerson Rodrigues kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golü Serdar Aziz'den geldi. 

ANKARAGÜCÜ, FENERBAHÇE'Yİ 2-1 MAĞLUP ETTİ

Süper Lig'in 22. haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe ile alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. 

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi MKE Ankaragücü, Lobzhanidze ve Gerson Rodrigues'in attığı gollerle 2-1 kazandı. 

GUSTAVO, GALATASARAY KARŞISINDA FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 90+6. dakikada Serdar Aziz'den geldi. Fenerbahçe'de 85. dakikada sarı kart gören Gustavo, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Fenerbahçe 38 puanda kalırken Mustafa Reşit Akçay yönetiminde iyi bir performans sergileyen MKE Ankaragücü ise puanını 20'ye çıkartmayı başardı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ederken, MKE Ankaragücü ise Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
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