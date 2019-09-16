Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Alanya'da kaybetti: İşte son puan durumu /16 Eylül 2019 22:17

Fenerbahçe, Alanya'da kaybetti: İşte son puan durumu

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

SHABER3.COM

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

39. dakikada Tolga Ciğerci'nin golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 45+3'te Cisse'nin golüne engel olamayınca devreye 1-1'lik eşitlikle girdi.

İkinci yarıya da çok hızlı başlayan Alanyaspor, devrenin henüz ilk saniyelerinde yine Cisse'nin golüyle 2-1 öne geçti. Akdeniz ekibi, golden sonra da etkili oyununu sürdürürken 62. dakikada savunmanın hatasının affetmeyen Junior Fernandes, skoru 3-1'e getirdi. Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç'i oyuna sürerek gol arayan Ersun Yanal'ın bu hamleleri sonuç vermeyince Aytemiz Alanyaspor zorlu maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 4'te 4 yapan Aytemiz Alanyspor, 12 puanla 4. haftayı da lider kapattı. 7 puanda kalan Fenerbahçe ise 3. sırada yer aldı.

İşte Spor Toto Süper Lig'de 4. Hafta sonrasında oluşan puan durumu...


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