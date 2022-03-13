Fenerbahçe - Alanyaspor maçında tam 7 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 29 haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanspor ile karşı karşıya geldi.





Mücadelenin 26. dakikasında Fenerbahçe Diego Rossi ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.





Sarı lacivertliler ikinci yarıda farklı ikiye çıkartan golü 50. dakikada Mesut Özil'in penaltı vuruşuyla buldu: 0-2.





53. ve 67. dakikalarda Aytemiz Alanyapor adına sahneye çıkan Tayfur Bingöl bulduğu gollerle skor eşitliği getirdi: 2-2.





78. dakikada bu kez Fenerbahçe'nin geçn yıldızı Arda Gülen takımını 3-2 öne geçiren golü buldu.





Yine Fenerbahçe adına 90. dakikada Pelkas ve 90+4. dakikada Berisha'nın golleri skoru belirledi ve sarı lacivertliler sahadab 5-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.





Bu sonuşla birlikte Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltirken, Aytemiz Alanyapor ise 46 puanda kaldı.





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