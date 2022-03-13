Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe - Alanyaspor maçında tam 7 gol vardı /13 Mart 2022 22:00

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında tam 7 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 29 haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyapsor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe rakibini 5-2 yenemyi başardı.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 29 haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 26. dakikasında Fenerbahçe Diego Rossi ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Sarı lacivertliler ikinci yarıda farklı ikiye çıkartan golü 50. dakikada Mesut Özil'in penaltı vuruşuyla buldu: 0-2.

53. ve 67. dakikalarda Aytemiz Alanyapor adına sahneye çıkan Tayfur Bingöl bulduğu gollerle skor eşitliği getirdi: 2-2.

78. dakikada bu kez Fenerbahçe'nin geçn yıldızı Arda Gülen takımını 3-2 öne geçiren golü buldu.

Yine Fenerbahçe adına 90. dakikada Pelkas ve 90+4. dakikada Berisha'nın golleri skoru belirledi ve sarı lacivertliler sahadab 5-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuşla birlikte Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltirken, Aytemiz Alanyapor ise 46 puanda kaldı.

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