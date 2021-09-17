Fenerbahçe Almanya'da 1 puanla yetindi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.





UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Maça çok hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 10. dakikada Mesut Özil'in attığı golle üstünlüğü yakaladı. Eintracht Frankfurt, 41. dakikada Lammers'in ayağından bulduğu golle durumu 1-1'e getirdi.





Fenerbahçe karşılaşmanın son dakikasında Pelkas'ın kaleci Trapp tarafından ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle penaltı kazandı.





Topun başına geçen Yunan futbolcunun vuruşunu kaleci Trapp çeldi. Dönen topu yeni transfer Berisha ağlara gönderdi ancak yapılan VAR kontrolünün ardından gol iptal edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.





Fenerbahçe ikinci maçında 30 Eylül Perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak.





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