Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe - Altay maçında 3 gol vardı /19 Ocak 2022 22:53

Fenerbahçe - Altay maçında 3 gol vardı

İstanbul'da Fenerbahçe ile Altay'ın karşı karşı geldiği mücadele sarı laicertli ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Fenebrahçe ligde 3. sıraya yükseldi.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Altay'ı konuk etti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Altay 14. dakikada, Ahmed Rayan ile öne geçti. Fenerbahçe 37. dakikada İrfan Can Kahveci ile karşılık verdi ve skoru eşitledi. Sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun takımını öne geçiren golü kaydetti ve 72. dakikada skor 2-1 oldu.

Fenerbahçe'de Attila Szalai 24. dakikada sarı kart gördü ve Demir Grup Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 36 yaparak 3. sıraya yükseldi. Altay ise 18 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlı ekip ise sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.
Kaynak: Cumhuriyet

Puan Durumu


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe - Altay maçında 3 gol vardı Sonraki Haber >>

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

AKP kurucusundan ağır suçlama

AKP kurucusundan ağır suçlama

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:14:38