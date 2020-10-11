Fenerbahçe altı isimden 65 milyon euro kazandı

Fenerbahçe'nin bu sezon için elden çıkardığı futbolcular arasında Giuliano, Josef de Souza, Fernandao, Eljif, Muriqi ve Jailson bulunuyor.







Bu sezon için düşük bütçeli ancak efektif ve kaliteli bir oyuncu kadrosu oluşturmayı hedefleyen Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'nin 2017-2108 yılında neredeyse 65 milyon euroya oluşturduğu takımdan eser kalmadı.





Takımın futbolcu transferi için ayırdığı bütse son üç yılda yarı yarıya düştü ve 40 milyon euroya geriledi.





Koç döneminde, her yıl düzenli olarak oyuncu maaşlarında azalmaya gitti. Sarı-lacivertliler, 3 yıllık Koç döneminde sadece 6 oyuncunun satışından 65 milyon euro bonservis ücreti kazandı.





Fenerbahçe bu süreçte Giuliano, Josef de Souza, Fernandao, Eljif, Muriqi ve Jailson ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe yönetimi bu satışları yaklaşık 65 milyon euroya yaparak takım bütçesini oldukça rahatlattı. Sarı-lacivertliler, yaptığı 18 transfere rağmen transfer dönemini 8.5 milyon euro kârla kapatmayı da başardı. Transfer dönemini 23.1 milyon euro gelirle kapatan sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı isimler için ise kasasından14.6 milyon euro para çıkardı.





Yine takımın 2017-2018 sezonundaki toplam harcamaları 93.3 milyon euro olarak kayıtlara geçmişti. Bu sezon ise, giderlerde büyük kesintiye gidildi ve 56 milyon euroluk tasarruf sağlandı.



