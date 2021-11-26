Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne son dakika golüyle veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos ile deplasmanda karşılaştı.





Maç başlangıcında etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, 17.dakikada ilk tehlikesini meydana getirdi. Berisha'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu soluna çekti. Sol ayağıyla yakın köşeye doğru çok sert bir vuruş yaptı. Top yan direkten döndü. Devamında 19.dakikada hızlı gelişen atakta sol çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu arka direğe doğru havalandırdı. Bersiha bu topa sağ ayağıyla gelişine bir vuruş yaptı. Top yan ağlarda kaldı.





İlk yarı 0-0 tamalanırken, 52.dakikada Zajc sol kanattan çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Şut açısını ararken top rakipten sekip Mert Hakan'ın önüne düştü. Sol çaprazdan Mert Hakan'ın sağ ayak içiyle uzak köşeye doğru yaptığı vuruş yandan dışarıya gitti.





0-0 tamamlanması muhtemel gözüken karşılaşmada Fenerbahçe, son dakikada yediği golle yıkıldı. 90. dakikada sol kanattan Reabcuik'un yerden kale sahasının önüne doğru sert kestiği topa Tiquinho sol ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Böylece maç Olimpiakos'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.





Bu sonucun ardından 5 puanda kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden elenirken, Olimpiakos da üst tura çıkmayı garantilemiş oldu.





Fenerbahçe bir sonraki maçını Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Göztepe'ye karşı oynayacak.





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