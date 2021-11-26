Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne son dakika golüyle veda etti /26 Kasım 2021 01:04

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne son dakika golüyle veda etti

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Olympiakos'a konuk olan Fenebahçe, 90. dakikada kalesinde gördüğü golle rakibine 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Temislcimiz yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

SHABER3.COM

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos ile deplasmanda karşılaştı.

Maç başlangıcında etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, 17.dakikada ilk tehlikesini meydana getirdi. Berisha'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu soluna çekti. Sol ayağıyla yakın köşeye doğru çok sert bir vuruş yaptı. Top yan direkten döndü. Devamında 19.dakikada hızlı gelişen atakta sol çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu arka direğe doğru havalandırdı. Bersiha bu topa sağ ayağıyla gelişine bir vuruş yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı 0-0 tamalanırken, 52.dakikada Zajc sol kanattan çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Şut açısını ararken top rakipten sekip Mert Hakan'ın önüne düştü. Sol çaprazdan Mert Hakan'ın sağ ayak içiyle uzak köşeye doğru yaptığı vuruş yandan dışarıya gitti.

0-0 tamamlanması muhtemel gözüken karşılaşmada Fenerbahçe, son dakikada yediği golle yıkıldı. 90. dakikada sol kanattan Reabcuik'un yerden kale sahasının önüne doğru sert kestiği topa Tiquinho sol ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Böylece maç Olimpiakos'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından 5 puanda kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden elenirken, Olimpiakos da üst tura çıkmayı garantilemiş oldu.

Fenerbahçe bir sonraki maçını Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Göztepe'ye karşı oynayacak.

Puan durumu



Kaynak: Cumhuriyet

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne son dakika golüyle veda etti Sonraki Haber >>

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Kavgaya karışan Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Barış Atay, Bakanın yüzüne sordu: Sizin gerçekten işiniz ne?

Metroda dehşet!

Metroda dehşet!

Kadin bir dostun ardından...

Kadin bir dostun ardından...

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:09:32