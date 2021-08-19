Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Avrupa sınavında tek golle güldü /19 Ağustos 2021 23:55

Fenerbahçe Avrupa sınavında tek golle güldü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Helsinki ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in yerine oyuna giren ve topla ilk buluşmasında ağları havalandıran 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan ekip oldu.

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Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan maçta, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 65. dakikada Muhammed Gümüşkaya kaydetti. Penaltı beklentileri karşılıksız kaldı. 

Fenerbahçe‘nin maçta iki penaltı beklentisini hakem olumlu karşılamadı. 21. dakikada gelişen atakta Filip Novak, ceza sahasında topla bir araya geldi. Rakibi tarafından düşürülen Novak penaltı bekledi ancak hakem Benoit Bastien maçı devam ettirdi. Bu sefer 41. dakikada Gustavo ceza sahasında topla buluştu. Brezilyalı futbolcunun topa müdahalesi sırasında Helsinki savunmasında yer alan bir oyuncunun topa kolu değdi. Fenerbahçeli oyuncuların itirazlarına rağmen hakem penaltı kararı vermedi. 62. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, 65. dakikada ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

Arda 16 yaşında sahaya çıktı 

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıktı. Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından bir Avrupa maçında boy göstermiş oldu. Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği genç yetenek Arda Güler, maçın kadrosunda yer aldı. Kariyerinde ilk Avrupa maçına 16 yaşında çıkan genç yetenek Arda Güler, teknik direktör Vitor Pereira'dan forma şansı bekledi ve 68. dakikada sakatlanan Novak'ın yerine oyuna dahil oldu.

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